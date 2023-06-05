МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" создаст в России хаб по производству высокотехнологичного пищевого оборудования, планируется, что в 2023 году оно уже появится в предприятиях сети, заявил в интервью РИА Новости гендиректор сети Олег Пароев. "Вкусно — и точка" запустит производство хашбраунов

"Если вы зайдете на кухню нашего предприятия, то очень сильно удивитесь: это не стандартная кухня, а скорее высокотехнологичное производство. Там везде стоят мониторы, автоматические грили, которые сами жарят мясо в течение необходимого количества времени и под нужной температурой, сами обеспечивают правильный нагрев, давление, нажим. Все это, естественно, импортировалось. В России такого рода оборудование не производилось", — рассказал Пароев.

"Наша задача — поэтапно создать технологический производственный хаб на территории России, который сможет производить, сначала, может быть, менее сложные, а потом все более сложные виды такого высокотехнологического оборудования не только под нас, но и для всех желающих на рынке. И мы к этой задаче подошли очень ответственно. У нас есть уже наработки, и мы думаем, что уже в этом году в наших предприятиях появится оборудование, созданное в России", — добавил он.

В начале марта гендиректор сообщал, что компания также тестирует грили, которые производятся в Турции. "Они как промежуточное решение показали очень хорошие результаты, это один из путей по диверсификации поставок", — сообщил Пароев.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 5 июня в 11.00 мск.