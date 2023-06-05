МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит работу по проверке торговых сетей по возможному завышению цен на молочную продукцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В Польше раскрыли детали регламента ЕС о запрете импорта украинского зерна

"Указанный запрос поступил в ФАС России, по нему проводится работа", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Первые зампреды комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников и Олег Нилов обратились в ФАС с просьбой проверить справедливость ценообразования молочной продукции в торговых сетях на фоне резкого снижения переработчиками закупочных цен на сырое молоко, написала ранее в понедельник газета "Известия".

Согласно данным Росстата, молоко и молочная продукция с января по апрель подорожали по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 8,5%. С начала года по апрель рост цены составил 0,2%.

РИА Новости также направило запросы в Минсельхоз, Ассоциацию компании розничной торговли (АКОРТ) и торговым сетям. В пресс-службе "Ленты" РИА Новости сообщили, что розничные цены на молочную продукцию в магазинах компании показали снижение за первые пять месяцев 2023 года в пределах 7-9%.

Глава Национального союза производителей молока "Союзмолоко" Артем Белов сообщал в начале апреля, что союз наблюдает достаточно резкий рост производства молока; но ситуация упирается в возможности потребления, поэтому переработчики сейчас регулярно снижают отпускные цены после достаточно серьезного их роста в прошлом году. Минсельхоз РФ чуть позже сообщил, что при необходимости готов совместно с молочным бизнесом выработать дополнительные решения, направленные на поддержку рентабельности в секторе.