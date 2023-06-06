МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 20 декабря 2023 года оптимизировать инвестиционную программу "Федеральная сетевая компания – Россети" на 2023-2027 годы, снизив ее объемы и перенеся сроки ряда проектов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Совет директоров "Полюса" изменил рекомендацию по дивидендам за 2022 год

"Правительству Российской Федерации в целях поддержания в 2023 – 2027 годах стабильного финансово-экономического состояния публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания – Россети": оптимизировать инвестиционную программу публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания – Россети", предусмотрев снижение объемов ее финансирования в 2023 – 2027 годах и перенос сроков реализации некоторых проектов на более поздние периоды", — говорится в поручении.

Также президент поручил обеспечить в 2023-2027 годах предоставление "Россетям" госгарантий для привлечения заемных средств. "Обеспечить в 2023-2027 годах предоставление ПАО "Федеральная сетевая компания — Россети" государственных гарантий для привлечения заемных средств в целях финансирования инвестиционной программы этого акционерного общества, в случае если уровень долговой нагрузки магистрального комплекса, относительно чистой прибыли, скорректированной на амортизацию, процентные доходы и расходы, налог на прибыль, переоценку финансовых вложений и обесценение (восстановление) активов, превысит значение 3,5", — сообщается в документе.

Срок исполнения поручения — до 20 декабря 2023 года. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ОТКАЗ ОТ ДИВИДЕНДОВ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ предусмотреть отказ от выплаты "ФСК-Россетями" дивидендов по итогам 2022-2026 годов для финансирования инвестпрограммы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации в целях поддержания в 2023-2027 годах стабильного финансово-экономического состояния публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания – Россети":.. предусмотреть отказ от выплаты публичным акционерным обществом "Федеральная сетевая компания – Россети" дивидендов по итогам 2022-2026 годов в целях обеспечения финансирования инвестиционной программы этого акционерного общества", — говорится в поручении.

Доклад необходимо предоставить до 11 октября 2023 года, далее — ежегодно. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.