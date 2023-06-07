МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал законопроект о сокращении штрафов и отмене административного приостановления деятельности предприятий по 17 статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщили РИА Новости в аппарате Титова. СМИ: в России могут возобновить внеплановые проверки пивного бизнеса

Соответствующее письмо уполномоченный президента РФ по защите прав предпринимателей направил в Минюст. "Законопроект рассмотрен и поддерживается", — говорится в письме на имя замминистра юстиции РФ Вадима Федорова.

Поправки в КоАП, подготовленные депутатами Госдумы от партии "Новые люди", направлены на заключение в правительство РФ. Профильные ведомства формируют позицию в отношении предложенных норм.

Суть предлагаемых поправок — в двукратном снижении штрафов по 17 статьям КоАП. Все они относятся к правонарушениям в области предпринимательской деятельности. Речь идет, в частности, о нарушениях трудового законодательства, санитарно-эпидемиологических требований, порядка заключения контракта и так далее.

Административное приостановление деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя на срок до 90 суток предлагается вовсе исключить из перечня наказаний по этим статьям.

"Для бизнеса с точки зрения финансового веса в законопроекте особенно значимо предложение уменьшить размер штрафа за таможенные правонарушения", — отметил Титов. "Сейчас его размер по КоАП может колебаться от половины до двух размеров стоимости партии товара, коллеги предлагают сократить разброс с одной четверти до однократной стоимости партии. В условиях новой логистики импортерам как раз нужен глоток свежего воздуха", – пояснил уполномоченный.

"Разумеется, бизнес будет рад, если сократится возможность использования такой "административной дубины", как приостановление деятельности. Думаю, у контрольно-надзорных органов и кроме нее имеется достаточно обширный набор средств воздействия, которые при надлежащем применении позволяют избежать негативных последствий", — добавил Титов.