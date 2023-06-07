МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Управление Великобритании по стандартам рекламы (ASA) запретило некоторые рекламы британо-нидерландской Shell, испанской Repsol и малазийской Petronas из-за введения потребителей в заблуждение относительно экологичности деятельности предприятий, сообщила газета Guardian. Британские рестораны фиш-энд-чипс ищут более дешевую рыбу, пишет Times

"Рекламная кампания Shell, продвигающая свои "зеленые" инициативы, была запрещена из-за того, что (предприятие) не сообщило потребителям, что большая часть его бизнеса основана на ископаемом топливе, таком как бензин, наносящим урон окружающей среде", — говорится в сообщении издания.

Кроме того, регулятор запретил рекламу испанской нефтехимической компании Repsol и малазийской нефтегазовой компании Petronas. Причиной стало непредоставление полной информации о своей деятельности и стратегиях по снижению углеродных выбросов в атмосферу, пишет газета.

Shell ранее запустила рекламную кампанию, продвигающую инициативы по использованию электричества, полученного из возобновляемых источников энергии, а также электрических автомобилей. По оценке регулятора, такие рекламные ролики создают у клиентов впечатление, что "значительная доля энергетических продуктов" компании являются высокоэкологичными, в то время как на самом деле деятельность предприятия основана на использовании нефти и газа, сообщает Guardian.

Представитель концерна заявил, что целью рекламы являлось уведомление потребителей о наличии ряда "зеленых" продуктов, говорится в статье.

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах.