МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Совфед в ходе заседания в среду одобрил закон, который уточняет основания избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и продления сроков содержания под стражей в отношении предпринимателей и членов органов управления коммерческих организаций. Титов поддержал законопроект о снижении штрафов для предпринимателей

"Согласно закону, в обязательном порядке будет рассматриваться возможность избрания меры пресечения, позволяющей продолжить осуществление индивидуальными предпринимателями и членами органов управления коммерческой организации предпринимательской деятельности", — пояснил член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин в ходе доклада по закону.

В постановлении о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении указанных лиц должны содержаться конкретные сведения, подтверждающие, что деяние совершено не в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим им имуществом.

Необходимость дальнейшего производства следственных действий не может являться единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей.