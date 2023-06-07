МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. От одного до трех месяцев потребуется ремонтникам на восстановление поврежденного взрывом отрезка аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Для этого необходимо получить доступ к месту повреждения трубы, сообщила представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья. По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трех месяцев. И это, разумеется, при наличии доступа к месту повреждения", — отметила официальный представитель МИД России в ходе брифинга.

Захарова уделила особое внимание тому, что "почти сразу после происшествия Владимир Зеленский заявил, что может устранить проблему, но это, однако, не означает его готовности возобновить транспортировку аммиака".

"Мы предпримем усилия для того, чтобы прояснить обстоятельства происшествия", — добавила она.

По словам дипломата, уже на сегодняшний день можно говорить о том, что единственной стороной, которая не была заинтересована в ремонте трубопровода и возобновлении поставок по нему, это, киевские власти.