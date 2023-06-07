МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Ограничение на ввоз в Россию немаркированных жидкостей для вейпов, объем которых больше 20 миллилитров, не несет в себе рисков для рынка, а также не помешает привозить их, например, из Европы для личного пользования, рассказал РИА Новости руководитель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов. Совфед одобрил закон о госрегулировании рынка табака

Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на текст официальной справки сообщала, что правительственная комиссия по законотворческой деятельности одобрила подготовленные ко второму чтению поправки в Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…", которые подразумевают ограничение на ввоз в Россию немаркированных жидкостей для вейпов объемом 20 миллилитров.

"Ограничение на ввоз на территорию ЕАЭС до 20 миллилитров немаркированной жидкости — это стандартизация подходов между вейпингом и сигаретами. Схожие ограничения есть как на сигареты, так и на иные табачные изделия. Исходя из этого, я не вижу рисков для рынка, так как данное ограничение абсолютно не касается легальной, маркированной жидкости, и не повлияет на тип тары отечественных производителей", — сказал Федотов.

"Если говорить о зарубежных производителях, то мы можем посмотреть на пример стран Европы. Там основные ограничения составляют 10 миллилитров жидкости, следовательно, купленная в Европе для личного пользования жидкость может быть ввезена в Россию в количестве двух флаконов. Этого вполне достаточно", — резюмировал эксперт.

В Минпромторге сообщили агентству, что в министерство поступал на согласование подготовленный Минсельхозом проект поправок к соответствующему проекту федерального закона для дальнейшего его рассмотрения Госдумой во втором чтении. "Проект был согласован в части вопроса маркировки табачной и никотинсодержащей продукции средствами идентификации", — добавили там.