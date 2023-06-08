МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении структур "Евраза" и Объединенной металлургической компании (ОМК), производящих железнодорожные колеса, из-за необоснованного завышения цен в третьем квартале 2022 года, сообщило ведомство. ФАС оштрафовала "Пятерочку" за ненадлежащую рекламу скидок пенсионерам

"ФАС возбудила дела в отношении крупнейших производителей колес для железнодорожных вагонов… по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции… По мнению ведомства, АО "ВМЗ", АО "ЕВРАЗ НТМК" и ООО "ЕВРАЗ ТК" необоснованно завышали цены на свою продукцию в третьем квартале 2022 года", — говорится в сообщении ФАС в четверг. ВМЗ — Выксунский металлургический завод, расположенный в Нижегородской области, входит в холдинг "Объединенная металлургическая компания". "ЕВРАЗ НТМК" и "ЕВРАЗ ТК" — структуры "Евраза".

Как пишет антимонопольное ведомство, анализ показателей хозяйственной деятельности компаний выявил, что установленные ими в указанный период цены превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации.

"ФАС России провела анализ состояния конкуренции на рынке цельнокатаных колес для железнодорожных вагонов. Служба установила, что этот рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, а доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат. При этом АО "ВМЗ", АО "ЕВРАЗ НТМК" и ООО "ЕВРАЗ ТК" являются крупнейшими производителями и занимают доминирующее положение на этом рынке. Ведомство возбудило три дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО "ВМЗ", АО "ЕВРАЗ НТМК" и ООО "ЕВРАЗ ТК", — резюмирует служба.

Отмечается, что в случае установления вины организациям грозят штрафы в соответствии КоАП РФ.