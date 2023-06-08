МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ювелирный рынок в России в первом квартале сократился в денежном выражении на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 80 миллиардов рублей, следует из данных ювелирного холдинга Sokolov, с которыми ознакомилось РИА Новости. Цена золота растет в ожидании решения ФРС по учетной ставке

"По итогам 1 квартала 2023 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 80 миллиардов рублей, что на 8% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Несмотря на это в ряде регионов России зафиксирован рост продаж в ювелирной рознице", — говорится в материалах.

Так, лидером по росту продаж украшений стала Омская область, где они увеличились на 16% (оборот – более 851 миллиона рублей), а средний чек там возрос на 29% и достиг 6 412 рублей. На втором месте — Ростовская область, где рост составил 14%, а у среднего чека — на 22%, до 7 949 рублей. Замыкает тройку лидеров Ставропольский край – объем рынка ювелирных изделий составил более 1,1 миллиарда рублей, а средний чек вырос на 23% и составил 7 785 рублей.

"Средний чек также увеличился в ряде регионов — по данным за 1 квартал этого года, в топ регионов с самым высоким средним чеком вошли Краснодарский край (средний чек — 8 827 рублей, рост +44%), Ростовская область (средний чек — 7 949 рублей, рост +22%), Ставропольский край (средний чек — 7 785 рублей, рост +23%) и Ханты-Мансийский автономный округ (средний чек — 7 712 рублей, рост +22%)", — добавили в компании.

При этом самый низкий средний чек зафиксирован в Татарстане (5 791 рубль), Псковской (5 582 рубля) и Кировской областях (4 894 рубля).

"Сокращение рынка в 1 квартале обусловлено высокой базой начала прошлого года, когда в России еще присутствовали международные бренды. Их доля на рынке составляла порядка 10%, как раз в этих пределах мы и видим снижение в большей степени в столичных городах, где были сосредоточены представители luxury сегмента. В этом году мы видим оживление рынка и рост среднего чека, превышающий прирост розничных цен, и в целом по рынку по итогам года ожидаем прирост порядка 5% до 315 млрд рублей", — приводятся в сообщении слова руководителя Аналитического центра Sokolov Алины Колпакова.