МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российский ретейлер Gloria Jeans уведомил Роскомнадзор об утечке данных свыше трех миллионов своих клиентов, по предварительным данным, часть похитили в период проведения технических работ, рассказал представитель компании. "Ашан" подтвердил информацию об утечке данных клиентов

"Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более 3 млн пользователей сайта Gloria Jeans и принимаем дополнительные меры для защиты данных наших пользователей. По предварительной информации, данные части пользователей были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом", — сказал он РИА Новости.

Ранее во вторник ретейлер сообщал в планах провести проверку для определения принадлежности попавших в сеть данных покупателям Gloria Jeans.

"Нам очень неприятно оказаться в ряду десятков крупных компаний, данные пользователей которых стали добычей хакеров за последнее время", — добавил представитель компании.

По его словам, число кибератак в 2023 году значительноы увеличилось. Согласно информации профильных компаний, за январь-апрель в сеть утекли данные о 65 миллионах пользователей российских компаний и сервисов, а на этой неделе более десяти миллионов.