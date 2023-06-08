МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг девелопера ПИК на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка на уровне "AAA(RU)"

Как указывается в сообщении агентства, рейтинг компании обусловлен сохранением абсолютного лидерства в отношении объемов текущего строительства по стране.

"По состоянию на май 2023 года объем текущего строительства остался практически без изменений, на уровне 5,3 миллиона квадратных метров жилья, что почти в полтора раза выше показателя у ближайшего конкурента", — уточняется в сообщении.

В нем добавляется, что дополнительную поддержку рейтинговой оценке оказали сильные финансовые результаты компании за 2022 год и низкий уровень долговой нагрузки, высокая стадия готовности стартовавших ранее проектов, принципы максимальной информационной прозрачности, высокий уровень организации риск-менеджмента и корпоративного управления, а также операционная дисциплина компании по своевременной сдаче проектов.

ПИК — крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании.