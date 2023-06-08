СОЧИ, 8 июн — ПРАЙМ. Зарубежные компании стали менее активны на российском рынке еще несколько лет назад, задолго до 2022 года, заместить рекламные бюджеты отечественной продукцией получилось не сразу, но рынок перестроился, заявил РИА Новости вице-президент Российской академии радио (РАР) Юрий Костин. Британский регулятор введет новые правила для рекламы криптовалют

"Перестраивается рекламный рынок… в целом мы говорим о том, что зарубежные компании стали менее активно продвигать свою продукцию на рынке уже несколько лет назад, это не случилось в прошлом году. Замещать эти бюджеты отечественной продукцией не сразу получилось, вернее, рекламой отечественных услуг и продукции, но сейчас рынок перестроился", — сказал Костин.

По его словам, заниматься отечественной продукцией давно было пора и без всяких санкций.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.