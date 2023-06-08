ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило на 180 дней отказ в экспортных привилегиях для белорусской авиакомпании "Белавиа", первоначально введенный в июне 2022 года, сообщили в ведомстве. Дипломаты обсуждают с властями Британии возобновление рейсов "Белавиа"

"Белавиа Белорусские Авиалинии", указ о продлении временного отказа в экспортных привилегиях", — говорится в документе минторга.

Первоначально отказ в экспортных привилегиях был введен 16 июня 2022 года, а 13 декабря еще на полгода.

"Настоящий указ вступает в силу немедленно и останется в силе 180 дней", — отмечается в распорядительном акте, подписанном помощником министра торговли США Мэттью Асельродом.