МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Решение американского производителя одежды и обуви VF Corporation, владеющего рядом брендов, в том числе Vans и The North Face, закрыть все магазины в России и сфокусироваться на оптовых поставках является логичным и поможет компании сохранить присутствие на рынке, избавившись от "рискового направления", поделилась мнением с РИА Новости директор департамента бизнес-развития платформы электронной коммерции "Кактус" Виктория Марочкина. Владелец бренда Love is… взыскал деньги с производителя тульских пряников

В отчете российской структуры VF Corporation — "ВФ Си-Ай-Эс" сказано, что по результатам тщательной оценки доступных неотложных мер было принято решение прекратить деятельность розничных магазинов в России и провести переговоры с арендодателями торговых площадей для расторжения договоров. Также было решено переориентировать деятельность на оптовые торговые операции, что остается "единственным направлением деятельности, которое считается потенциально прибыльным" для компании.

"Вполне логичный шаг в текущий условиях. Распространением бренда займутся партнеры-дистрибьюторы, что позволит сохранить в целом объемы и присутствие бренда на рынке, при этом убрать рисковое направление на поддержание собственной розницы", — заявила Марочкина.

Она также подчеркнула, что с учетом развития инструментов и площадок для электронной торговли количество потенциальных дистрибьюторов растет, что также увеличивает и потенциальный сбыт в b2b-канале. Это позволит сохранить объемы отгрузок, но при этом перейти на авансовые платежи с меньшей подверженностью экономическим и геополитическим рискам, заключила эксперт.

Газета "Ведомости" также сообщала в четверг, что в апреле "ВФ Си-Ай-Эс" получила первую в этом году декларацию соответствия на женскую и мужскую одежду под торговыми марками The North Face, Vans, Napapijri, Dickies, Disney и Timberland. При этом поставщиком указана швейцарская VF International SAGL, а производственными площадками — предприятия в Японии, Китае, Бангладеш, Малайзии, Вьетнаме, странах ЕС. Издание подчеркивало, что указанные марки не подпадают под санкции ЕС, запрещающие поставки одежды в России дороже 300 евро за единицу.