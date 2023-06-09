МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Wildberries снимает временные ограничения на вывод средств, введенные в отношении продавцов, которые пользовались серыми схемами продвижения, а также совместно со специалистам проводит независимое расследование сложившегося инцидента, сообщает компания. Бакальчук просит власти отложить госрегулирование маркетплейсов в России

В середине мая Wildberries объявил, что служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов, ущерб предварительно оценили около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Во вторник маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество — сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".

Порядка 70 человек собрались 23 мая в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов. По словам руководителя инициативной группы Максима Громова, всего у более чем 300 юрлиц были заблокированы на счетах 2,5 миллиарда рублей.

"Компания Wildberries приняла решение о снятии временных ограничений, связанных с приостановкой работы функционала по выводу средств из личных кабинетов всех продавцов, в отношении которых компания проводила проверку в связи с использованием несанкционированной схемы продвижения информационных материалов на сайте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что снятие ограничений будет завершено в течение ближайших 24 часов. После этого все продавцы, в отношении которых ранее в соответствии с договором был приостановлен вывод средств, смогут продолжить работу в обычном режиме.

При этом площадка намерена предъявить официальные претензии всем лицам, получившим необоснованную выгоду за счет незаконного использования информационных ресурсов. Но несмотря на это им будет предложено урегулировать ситуацию в досудебном порядке посредством заключения соответствующих соглашений и проведения совместной работы в рамках борьбы с цифровым мошенничеством. В отношении лиц, готовых к деятельному сотрудничеству, компания намерена снять все претензии и отказаться от взыскания убытков.

"В данный момент приглашенная Wildberries компания, специализирующаяся на борьбе с киберпреступностью, проводит независимое расследование данного инцидента. Его результаты будут представлены позднее. …Компания также сообщает о том, что для дальнейшего диалога со своими партнерами в качестве медиатора привлечет правозащитника и общественного деятеля Александра Хуруджи", — добавляется в сообщении.