МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Налог на сверхприбыль для британских энергокомпаний сохранится на уровне в 75% до 2028 года, но снизится до 40%, если в течение двух кварталов средние цены на нефть сохранятся на уровне в 71,4 доллара и ниже за баррель и 0,54 фунта за терм газа (2,8 кубометра), говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте правительства Великобритании. ОЭСР предрек Британии самую высокую в G7 инфляцию в 2023 году

"Сбор с доходов энергетической отрасли, устанавливающий налог на сверхприбыли в 75% для нефте- и газодобывающих предприятий в Северном море, будет действовать еще пять лет, пока цены на газ и нефть остаются выше исторических норм. Но он может вернуться на прежний уровень в 40%, если цены понизятся до приемлемых значений и сохранятся в течение продолжительного периода времени", — сказано там.

Отмечается, что государство получило 2,8 миллиарда фунтов с момента введения повышенной налоговой ставки на сверхприбыли энергетического сектора и планирует заработать еще 26 миллиардов фунтов до марта 2028 года. Деньги, полученные таким образом, шли на установление и поддержание потолка размеров счетов за электроэнергию, чтобы ограничить повышение стоимости энергоносителей выше приемлемого для граждан уровня, говорится в заявлении.

С начала энергетического кризиса в 2022 году власти Великобритании предприняли шаги для сокращения импорта энергоносителей из РФ и увеличения добычи нефти и газа в Северном море. Ответственные надзорные органы приняли от добывающих компаний заявки на разработку 898 участков недр в Северном море и выдали более 100 лицензий на добычу в этом регионе.

По информации органов, ответственных за организацию добычи в Северном море, если на дальнейшие разработки будет наложен запрет, это приведет к росту зависимости Британии от зарубежных энергоносителей до 80% к 2033 году. Сейчас страна обеспечивает себя нефтью и газом на 50%, говорится в заявлении.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, энергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.