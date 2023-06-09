КИШИНЕВ, 9 июн — ПРАЙМ. Молдавская государственная компания Energocom заключила контракты с двумя европейским операторами газового рынка на закупку газа для летнего периода, заявил в пятницу исполняющий обязанности главы госпредприятия Виктор Бынзарь. Жители Молдавии будут оплачивать тарифные отклонения по газу до декабря

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

"Мы завершили процесс переговоров с двумя операторами – греческой DEPA и компанией, которая пожелала не разглашать свое название, на закупку природного газа для Молдавии этим летом. Это первые такие контракты после 19 января. Газ будем закупать европейский. Он будет использован для нашего текущего потребления и, возможно, небольшие объемы будут закачаны в хранилища на Украине", — сказал Бынзарь, не уточнив точное происхождение энергоресурса.

Бынзарь не стал озвучивать цены и тарифы, отметив, что они соответствуют биржевым котировкам. "Цены на это лето будут привязаны к бирже TTF, плюс очень выгодный для нас коэффициент на транспортировку газа до границ Молдавии", — подчеркнул он.

На сегодняшний день бытовые потребители в Молдавии платят 1629 долларов за тысячу кубометров. При этом закупочная цена на газ от "Газпрома" на май для Молдавии составит около 660 долларов за тысячу кубометров.

В мае в правительстве страны уточнили, что запас природного газа Молдавии, оставшегося после завершения отопительного сезона, составляет около 150 миллионов кубометров.

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в 7 раз, а на электроэнергию — почти в 4 раза. У населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая по итогам сентября прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.