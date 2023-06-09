МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. "Газпром" в прошедшем году подготовил климатическую дорожную карту до 2050 года, ее цель — низкоуглеродное развитие группы, сообщается в ежегодном отчете компании. Глобальное потепление побило рекорды

"В 2022 году была разработана климатическая дорожная карта ПАО "Газпром" на период до 2050 года. Цель документа – снижение прямых и косвенных выбросов парниковых газов, экономически разумное и экологически целесообразное низкоуглеродное развитие группы "Газпром", – говорится в отчете.

Также компания разработала сценарии устойчивого развития до 2050 года с учетом низкоуглеродного тренда мировой экономики.

"Газпром" – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа: доля в мировых запасах газа составляет около 15%.