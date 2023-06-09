МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. "Газпром" и Анкара продолжают прорабатывать вопрос создания в Турции газового хаба, российская сторона предоставила концепцию его создания, сообщил "Газпром". Шульгинов: сейчас можно ускорить вопрос по газовому хабу в Турции

"С октября 2022 года ПАО "Газпром" совместно с турецкими партнерами прорабатывается вопрос создания газового хаба в Турции. Российская сторона представила свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы ее функционирования", – говорится в годовом отчете компании.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.

Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.

"Газпром" – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа: доля в мировых запасах газа составляет около 15%.