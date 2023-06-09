МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Кофе сорта робуста, традиционно считающийся одним из наиболее дешевых и массовых, вырос в цене до максимумов как минимум с 2008 года, пишет Bloomberg. Лондонские фьючерсы поднялись до отметки 2790 долларов за тонну, что стало самым высоким показателем за 15 лет. Диетолог объяснила, чем на самом деле опасен кофе с молоком

Это связано с рисками возвращения природного феномена Эль-Ниньо, который может принести засуху в традиционные районы выращивания кофейных бобов, включая Вьетнам и Индонезию, пишет издание. Таким образом, поставки кофе могут оказаться под угрозой.

"Запасы повсюду низкие", — говорит говорит Кона Хак, руководитель отдела исследований компании ED&F Man.

Только с начала года цены взлетели более чем на 50 процентов, поскольку поставщики зеренне поспевают за спросом. Рост стоимости жизни толкает покупателей и обжарщиков к этому сорту, а не к дорогой арабике. Увеличение доли робусты в кофейных смесях подгоняет и производителей, но мешает погода. Один из крупнейших производителей этого сорта — Вьетнам — собрал минимальный урожай за четыре года. В Индонезии из-за погодных условий ожидается спад урожая на 20 процентов, а в Бразилии на 5 процентов.

Некогда дешевый напиток стал дорожать для покупателей по всему миру. Эспрессо и растворимый кофе теперь не так доступны, как раньше. Продолжающееся снижение урожайности сельхозкультур и рост затрат на удобрения приведут к тому, что мировой рынок кофе будет испытывать дефицит третий сезон подряд, заключило издание.