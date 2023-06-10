МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Правительство Украины передало долю конфискованных активов российского бизнесмена Аркадия Ротенберга в киевском ТРЦ Ocean Plaza в управление Фонда госимущества с целью последующей приватизации, заявила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко. Конгресс США рассмотрит проект закона о передаче активов России Украине

Ранее лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщал о конфискации Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) Украины активов Аркадия Ротенберга на территории страны, включая долю в ТРЦ Ocean Plaza.

"Продолжаем работать над взысканием имущества подсанкционных лиц. Передаем Фонду госимущества (ФГИУ) долю… олигархов Ротенбергов в ТРЦ Осеаn Рlaza. Актив впоследствии будет выставлен на продажу, средства направим на восстановление", — приводит слова Свириденко пресс-служба на сайте минэкономики.

Решением правительства в управление ФГИУ передано 66,65 процента доли ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" и 100 процентов ООО "Авангард-Виларти", которые являются ключевыми составляющими в цепочке прав собственности на ТРЦ Осеаn Рlaza. Кабмин также поручил фонду госимущества принять меры для приватизации указанных активов и обеспечить зачисление в государственный бюджет средств от их продажи.

Из сообщения следует, что решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины по иску министерства юстиции к подсанкционным Аркадию Ротенбергу, Игорю Ротенбергу, Александру Скоробогатьку и Александру Пономаренко относительно взыскания этих активов было принято 20 марта этого года. По оценкам Службы безопасности Украины (СБУ), стоимость изъятых активов составляет 300 миллионов долларов.