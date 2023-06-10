МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Essity, шведский производитель средств личной гигиены, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, прекращает деятельность на территории РФ и продает свой бизнес в России, говорится в пресс-релизе компании в субботу. Минфин поддержит размещение на бирже акций уходящих компаний

"Компания по гигиене и оздоровлению Essity прекращает свою деятельность в России. Essity подписала соглашение (о продаже бизнеса — ред.) с покупателем, и теперь сделка одобрена российскими властями. Ожидается, что сделка будет закрыта после получения окончательных денежных средств во втором квартале 2023 года", — сообщила компания.

В релизе компании отмечается, что Essity начала свой уход с российского рынка еще с апреля прошлого года.

Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.