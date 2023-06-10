МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Продажа шведским производителем средств личной гигиены Essity своего бизнеса в России не скажется на отечественном рынке, новый покупатель, как в случае и с другими брендами, сможет работать на прежних мощностях, поделилась мнением с РИА Новости основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. СМИ сообщили о продаже немецкой "дочки" Silicon Valley Bank

Ранее в субботу Essity объявила о том, что прекращает деятельность на территории России и продает свой бизнес в стране. Ожидается, что сделка будет закрыта после получения окончательных денежных средств во втором квартале 2023 года.

"Ничего не поменяется при продаже, как и с другими бизнесами: перепишут названия, введут новый ассортимент, работа на тех же фабриках и останется", — заявила Сумишевская, комментируя новость о продаже бизнеса шведской компании.

Она отметила, что на основе предыдущих сделок, есть три основных варианта, кому был продан бизнес — локальному менеджменту, представительству той же компании в другой стране или стороннему частному бизнесу. РИА Новости направило запрос в Минпромторг РФ.

При этом, по словам гендиректора компании "Онлайн Патент" Алины Акиншиной, правообладатель у товарного знака (ТЗ) и патентов Essity — сама же шведская компания, поэтому если будет достигнута договорённость о том, что продукция под их ТЗ может продолжать выпускаться в России, в рамках соглашения с покупателем, то может быть два варианта: либо передача права использования российских патентов и товарных знаков, либо отчуждение этих патентов и ТЗ.

Акиншина также подчеркнула, что в 2019 в России Essity получила 32 патента, в 2020 — 54, в 2021 — 29. Однако в 2022 году они "активность резко остановили", получив только 5 патентов, а последняя публикация была от 26 апреля прошлого года. Кроме того, в декабре 2022 сама Essity сообщала о том, что за год локализировала производство 70 товаров в России, в том числе салфеток, носовых платков и туалетной бумаги.

"Если Essity примет решение не передавать патентные права на территории РФ, то российская компания, с учетом полного прекращения патентной активности шведского правообладателя на территории России, сможет производить более поздние разработки Essity без нарушения патентных прав — как только истекут сроки для перехода на национальную фазу в стране по таким патентам шведской компании", — заключила эксперт.

Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.