МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Нокеторые норвежские компании и ассоциации отказались от продукции производителя сладостей Freia из-за работы его владельца американской Mondelez International с Россией, пишет газета VG. В Кремле оценили желание ЕС отказаться от покупки российских алмазов

"Norwegian, SAS, железнодорожная компания SJ, отели Classic Norway и Норвежская ассоциация треккинга бойкотируют продукцию Freia. Бойкот вызван владельцем Freia, американской компанией Mondelez, которая до сих пор работает в России", — сообщает издание.

Отмечается, что бойкотировать товары бренда также намерены железнодорожная компания VY и сеть круглосуточных магазинов розничной торговли Travel Retail Norway AS.

Mondelez International — американский транснациональный производитель и продавец кондитерских изделий, печенья, снеков и напитков. В России представлена брендами Oreo, belVita, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Halls, Dirol и другими.