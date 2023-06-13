МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Среди компаний, изъявивших желание приобрести российские активы крупнейшего мирового молочного производителя Danone, оказался фонд Chesterfield, чья штаб-квартира находится в Великобритании, а основателем является гражданин Великобритании и Украины Алексей Резникович, сообщили агентству "Прайм" источники в бизнес-кругах. В Британии призвали искать "план Б" из-за провала антироссийских санкций

По их данным, портфельные компании фонда находятся в том числе в США (Firefly, Health Gorilla, Tupl's), Финляндии (Qvantel), Франции (Devialet). Chesterfield сосредоточивает свои усилия на инвестициях в такие направления, как телекоммуникации, медиа и технологии; информационные технологии и услуги в области здравоохранения; розничная торговля и потребительские товары. А сейчас в поле зрения фонда попали активы Danone.

Ранее среди претендентов на покупку фигурировали российские агрохолдинги "Русагро", "Черкизово", "ЭкоНива", "Агрокомплекс имени Ткачева", группа компаний "Агранта" и иностранные инвестфонды. Вероятно, одним из них является Chesterfield.

Однако подобная сделка будет противоречить стратегическим целям России.

Великобритания, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р, входит в перечень так называемых недружественных государств. Иностранное гражданство основателя фонда Chesterfield как потенциального покупателя активов Danone не соответствует целям развития российской экономики. СМИ: тайные финские компании ввозят в Россию меха, несмотря на санкции

Кроме того, государство должно отслеживать подобные сделки, поскольку они могут угрожать национальной безопасности страны. Напомним, что с 2022 года закон требует учитывать определенные требования при работе с контрагентами из недружественных стран. Разрешение на сделку с таким покупателем должен дать Минфин (а до этого свое решение должно дать профильное министерство, в данном случае — Минсельхоз), бесконтрольно она осуществиться не может.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, принятой по указу президента еще в июле 2021 года, отмечается, для обеспечения экономической безопасности следует укреплять продовольственный суверенитет страны. Для этого нужно сохранять в собственности России имущества предприятий и других организаций, имеющих стратегическое значение, в том числе пакеты акций. Необходимо усиливать контроль за иностранными инвестициями в значимые секторы, одним из которых является сельское хозяйство. Возможная перспектива передачи российских активов Danone английскому инвестиционному фонду явно противоречит стоящим в Стратегии целям.

Можно предположить, что сделка с Chesterfield вряд ли будет одобрена Минсельхозом и Минфином с учетом фактического несоответствия ее условий интересам страны.