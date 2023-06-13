Инвесторы из Великобритании хотят купить российские активы Danone, но им вряд ли разрешат
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Среди компаний, изъявивших желание приобрести российские активы крупнейшего мирового молочного производителя Danone, оказался фонд Chesterfield, чья штаб-квартира находится в Великобритании, а основателем является гражданин Великобритании и Украины Алексей Резникович, сообщили агентству "Прайм" источники в бизнес-кругах.
По их данным, портфельные компании фонда находятся в том числе в США (Firefly, Health Gorilla, Tupl's), Финляндии (Qvantel), Франции (Devialet). Chesterfield сосредоточивает свои усилия на инвестициях в такие направления, как телекоммуникации, медиа и технологии; информационные технологии и услуги в области здравоохранения; розничная торговля и потребительские товары. А сейчас в поле зрения фонда попали активы Danone.
Ранее среди претендентов на покупку фигурировали российские агрохолдинги "Русагро", "Черкизово", "ЭкоНива", "Агрокомплекс имени Ткачева", группа компаний "Агранта" и иностранные инвестфонды. Вероятно, одним из них является Chesterfield.
Однако подобная сделка будет противоречить стратегическим целям России.
Великобритания, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р, входит в перечень так называемых недружественных государств. Иностранное гражданство основателя фонда Chesterfield как потенциального покупателя активов Danone не соответствует целям развития российской экономики.
Кроме того, государство должно отслеживать подобные сделки, поскольку они могут угрожать национальной безопасности страны. Напомним, что с 2022 года закон требует учитывать определенные требования при работе с контрагентами из недружественных стран. Разрешение на сделку с таким покупателем должен дать Минфин (а до этого свое решение должно дать профильное министерство, в данном случае — Минсельхоз), бесконтрольно она осуществиться не может.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, принятой по указу президента еще в июле 2021 года, отмечается, для обеспечения экономической безопасности следует укреплять продовольственный суверенитет страны. Для этого нужно сохранять в собственности России имущества предприятий и других организаций, имеющих стратегическое значение, в том числе пакеты акций. Необходимо усиливать контроль за иностранными инвестициями в значимые секторы, одним из которых является сельское хозяйство. Возможная перспектива передачи российских активов Danone английскому инвестиционному фонду явно противоречит стоящим в Стратегии целям.
Можно предположить, что сделка с Chesterfield вряд ли будет одобрена Минсельхозом и Минфином с учетом фактического несоответствия ее условий интересам страны.
https://1prime.ru/business/20230613/840810151.html