МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Настроение у российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023 в целом позитивное: промышленность чувствует себя бодро, что подтверждает статистика, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров рассказал, в каких отраслях Россия достигла мирового лидерства

"Что касается текущего года, в преддверии ПМЭФ, настроение в целом позитивное. За май еще статистики нет, но оперативные данные по отраслям говорят о том, что в обрабатывающих отраслях промышленности продолжается восстановительный рост. А что касается результатов мая, то индекс PMI (индекс деловой активности — ред.) выше предыдущего месяца — вырос до 53,5 пункта против 52,6 пункта месяцем ранее. Это говорит о том, что настрой у предприятий промышленности достаточно бодрый", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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