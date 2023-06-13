С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — ПРАЙМ. Для фирм-участниц проекта "Чистый воздух" могут ввести оборотные штрафы до 5% к 2027 году за неснижение вредных выбросов в атмосферу, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Абрамченко призвала стимулировать переработку старой одежды

"Предлагаем с 2027 года оборотные штрафы для компаний–участниц эксперимента по чистому воздуху и оборотные штрафы за недостижение квот выбросов — от 0,1% до 5% от оборота компаний", — сказала Абрамченко.

По ее словам, обязанность снизить выбросы в атмосферу на 20% должна была действовать уже со следующего года, но продлена для участников эксперимента до конца 2026 года из-за санкций и вызванных ими трудностей.

"То есть государство пошло навстречу бизнесу, но люди жалуются на грязный воздух. Поэтому, конечно, мы гайки-то все равно постепенно закручиваем с точки зрения ответственности в законодательстве. И бизнес это понимает. Это прозрачная абсолютно, взвешенная система регулирования", — объяснила вице-премьер.

Она добавила, что целевого показателя пока не достиг ни один участник проекта. "Измеряется совокупный объем выбросов и выбросы по конкретному веществу. По каким-то веществам компании снизили, а в целом по городам на 20% — пока нет", — сказала Абрамченко. Мантуров оценил настроение российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023

Проект "Чистый воздух" начал работать в 2019 году, его задача — снизить вредные выбросы в атмосферу на 20% к 2024 году. В проект включены города с самой тяжелой ситуацией по количеству опасных выбросов в атмосферу: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Главные участники проекта — металлургические, химические и топливно-энергетические компании.

Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 14 июня в 10.00 мск.