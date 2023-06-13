МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает санкции за несоблюдение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Путин ввел штрафы для операторов связи за неисполнение требований к сетям

Авторы законопроекта считают, что в связи с незначительными санкциями, установленными статьей 20.30 КоАП РФ, сложилась ситуация, при которой субъектам ТЭК выгоднее оплачивать административные штрафы, чем финансировать мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности таких объектов, отмечали авторы законопроекта.

Закон увеличивает штрафы за нарушение требований обеспечения безопасности объектов ТЭК, отнесенных к объектам низкой категории опасности, либо воспрепятствование соблюдению указанных требований юрлицами, должностными лицами, в том числе руководителями субъекта ТЭК, или гражданами, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, для граждан до 15 тысяч рублей, должностных лиц — до 100 тысяч рублей или дисквалификацию до одного года, юридических лиц — до 450 тысяч рублей.

Инициатива была внесена в том числе депутатами от "Единой России" Василием Пискаревым, Александром Хинштейном, Андреем Картаполовым.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.