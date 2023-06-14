МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. ФГУП "НАМИ" приобрело предприятие "Роберт Бош Самара", на котором ранее производились антиблокировочные тормозные системы (ABS) и системы электронного контроля устойчивости автомобиля (ESP), в 2024 году планируется возобновить их выпуск, говорится в сообщении ФГУП "НАМИ". Мишустин поручил проработать вопрос выпуска авто для маломобильных россиян

"ФГУП "НАМИ" заключил сделку по приобретению 100% долей ООО "Роберт Бош Самара", расположенного в Самарской области. Ранее компания занималась производством систем рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP", — отмечается в сообщении.

"ФГУП "НАМИ" совместно с Минпромторгом России окажут предприятию всестороннюю поддержку для перезапуска производственных процессов. С 2024 года будет налажено производство антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP, а с 2025 года планируется выйти на проектные мощности", — уточнили в организации.

На момент заключения сделки в компании "Роберт Бош Самара" трудоустроены 107 сотрудников, которые в дальнейшем продолжат работу на предприятии, уточнили в пресс-службе.