МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень пунктов пропуска, на которых предоставляют услугу tax free, сообщила пресс-служба кабмина. Путин уточнил основания для избрания мер пресечения бизнесменам

"Правительство расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга такс-фри. Иностранные туристы смогут вернуть НДС (налог на добавленную стоимость) за купленные товары еще в восьми пунктах пропуска. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, речь идет о пунктах пропуска в шести регионах: Кяхта и Улан-Удэ в Бурятии, Забайкальск и Чита в Забайкальском крае, Красноярск Красноярского края, Краскино в Приморском крае, Благовещенск в Амурской области и Иркутск в Иркутской области.

Отмечается, что решение поспособствует росту занятости в сфере туризма и розничной торговли, а также увеличению предпринимательской активности и объема производства товаров, востребованных у иностранных туристов.

По данным правительства, система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей.