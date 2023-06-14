МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Алжир выражает свою заинтересованность и призывает российские компании нарастить инвестиции в сфере добычи ресурсов и геологоразведки, заявил министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб. Посол отметил результаты работы российского бизнеса в Египте

"Мы призываем российские компании интенсифицировать инвестиции в Алжир. Мы также хотим выразить заинтересованность в укреплении отношений в сфере геологоразведки и добычи ресурсов", — сказал Мохамед Аркаб на российско-алжирском бизнес-форуме.