В Алжире призвали российский бизнес увеличить инвестиции в страну
Министр энергетики Алжира Аркаб призвал российские компании увеличить инвестиции в страну
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Алжир выражает свою заинтересованность и призывает российские компании нарастить инвестиции в сфере добычи ресурсов и геологоразведки, заявил министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб.
"Мы призываем российские компании интенсифицировать инвестиции в Алжир. Мы также хотим выразить заинтересованность в укреплении отношений в сфере геологоразведки и добычи ресурсов", — сказал Мохамед Аркаб на российско-алжирском бизнес-форуме.