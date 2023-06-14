МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. "Норникель" получил разрешение на замену кипрской холдинговой структуры Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОКа) на российскую (редомициляцию), сообщила компания. В Финляндии отметили лидерство продукции "Норникеля" в российском экспорте

"Норникель" получил разрешение на замену кипрской холдинговой структуры Быстринского ГОКа на российскую. Редомицилироваться с Кипра в РФ позволяет распоряжение президента Российской Федерации, подписанное 13 июня 2023 года. Новой холдинговой компанией ГОКа станет АО "Холдинговая компания "Быстра", — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что "Быстра" — одно из ключевых предприятий "Норникеля" и крупнейшее горнодобывающее предприятие Забайкальского края.

"Перевод ГОКа под российскую юрисдикцию станет важным шагом не только для забайкальского актива, но и для всего "Норникеля" и его акционеров", — также отмечается в сообщении компании.

Уточняется, что Быстринский горно-обогатительный комбинат добывает и перерабатывает руду Быстринского полиметаллического месторождения открытым способом и производит медный, железорудный и золотосодержащий концентраты.

"Быстра" находится в собственности Норникеля (50,01%), CIS NRF Holdings Limited (36,66%, структура "Интерроса") и United Resources Limited (13,33%, структура фонда HOPU Investments).