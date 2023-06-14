МАДРИД, 14 июн — ПРАЙМ. Налог для богатых людей в Испании должен быть постоянным, а не временным, заявила второй вице-президент и министр труда Испании Йоланда Диас. Британия сохранит налог на сверхприбыль энергокомпаний страны до 2028 года

"Недопустимо, чтобы парикмахерская облагалась налогом в 17,5%, а крупная компания — в 3,9%. Испании необходима комплексная реформа налоговой системы, включающая постоянный налог на крупные состояния и серьезную реформу корпоративного налога. Те, у кого больше средств, должны вкладывать больше", — написала она в своем Twitter.

Претендующая на пост премьер-министра королевства в ходе запланированных на 23 июля всеобщих выборов Диас подняла вопрос о налоге в рамках своей избирательной программы. Таким образом, зарегистрированная ею левая политическая партия Sumar выступает, среди прочего, за реформирование и демократизацию экономики Испании.

"Производительность — это не просто макроэкономический показатель, а важнейшее условие нашего благополучия как общества. Неприемлемо, что производительность труда в Испании на 25 пунктов ниже среднего европейского уровня. Пришло время создать Совет по производительности в нашей стране", — также предложила министр.

"Налог солидарности" был введен как временная мера на 2023-2024 годы и распространялся на людей, состояние которых превышает 3 миллиона евро. Эта мера затронула 23 000 налогоплательщиков, что составляет 0,1% от общего числа населения страны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назначил внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как его Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) и их младший партнер по коалиции Podemos выступили хуже, чем ожидалось, на местных выборах, уступив позиции правым партиям, в частности главной оппозиционной консервативной Народной партии Испании (PP).