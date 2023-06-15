С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Поворот России на Восток выгоден и Китаю, который стремится развивать северо-восточные регионы, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Белоруссия намерена расширить торгово-экономическое сотрудничество с Китаем

"Поворот России на Восток позитивно сказывается российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве. Россия стремится развивать дальневосточный регион, а Китай – свои северо-восточные провинции. Таким образом мы дополняем друг друга. Мы также видим, что на фоне роста торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем всё более благоприятным становится инвестиционное сотрудничество между северо-востоком Китая и Дальним Востоком России", — сказал он.

"Недавно Китай начал использовать порт Владивостока для своих внутренних грузовых перевозок. Это очень хорошая новость. Таким образом, поворот России на восток способствует развитию Дальнего Востока и сотрудничества России с Китаем и странами Юго-Восточной Азии, также этот курс стимулирует оживление экономики северо-восточных регионов Китая", — заключил Чжоу Лицюнь.

Ранее представительство МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на информацию в издании Caixin Global сообщило, что главное таможенное управление КНР добавило с начала июня порт Владивосток в качестве транзитного для товаров внутренней торговли. Отмечалось, что в рамках единой таможенной процедуры вывозить товары через Суйфэньхэ или Хуньчунь можно будет во Владивосток, до которого около 200 километров, и далее морем в южные регионы Китая.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.