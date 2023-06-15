С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Российский бизнес во внешнеторговых расчетах концентрируется на рубле и юане, на долю которого приходится более половины всех валютных транзакций, рассказала РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ глава кредитной организации Наталья Воеводина. Китайский бизнес считает разворот России на Восток выгодным

"Клиенты не так активно используют всю палитру разных валют, пока это еще единичные платежи", — сказала Воеводина.

Она отметила, что сейчас банк предлагает клиентам для внешнеэкономических расчетов двенадцать валют, среди которых есть множество азиатских валют.

"Однако лидируют по использованию юань — более 50% платежей в иностранных валютах клиентов — и рубль. Расчеты в каких-то валютах открываются, в каких-то закрываются, где-то встают на паузу", — добавила Воеводина.

В то же время на фоне санкций банк активно снижал количество долларов и евро на своем валютном балансе в активной и пассивной его части. Сейчас существенную долю в размещениях занимает рубль. "Несмотря на то, что дружественные валюты набирают популярность, инвесторы только вырабатывают доверие к ним, и данный процесс займет еще какое-то время", — считает глава Росбанка.

"Точно можем сказать, что доля долларов и евро с каждым месяцем снижается на балансах и трансформируется чаще всего в рубль. Мы фиксируем небольшое увеличение остатков в юанях", — обратила внимание Воеводина.

Однако банк пока не предлагает своим клиентам продукты в других дружественных валютах. Сложность в том, что для того, чтобы размещать в какой-то валюте вклад и еще платить процент, банку надо размещать и хранить эту валюту.

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.