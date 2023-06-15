МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила крупнейшим производителям молока и федеральным ритейлерам запросы для анализа ценообразования на молочную продукцию, сообщает ведомство. Абрамченко оценила российский молочный экспорт

"ФАС России проанализирует ценообразование на молочную продукцию. … Служба направила крупнейшим производителям молока и федеральным торговым сетям запросы о представлении необходимой для анализа информации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе полученных данных ведомство проведет оценку механизма ценообразования в цепочке "производитель – переработчик — торговая сеть — потребитель" на предмет нарушений антимонопольного законодательства. В случае выявления нарушений служба примет соответствующие меры.

Помимо этого, производителям молочной продукции "направлены письма о необходимости добросовестного рыночного поведения, недопустимости создания искусственного дефицита продукта, а также соблюдения установленных законом о защите конкуренции запретов", включая запрет на необоснованное повышение цен.

В ФАС также подчеркнули, что с марта 2023 года в службу и ее территориальные органы поступают обращения сельхозтоваропроизводителей о снижении цен на закупку сырого молока. В частности, на текущий момент такие обращения рассматриваются Краснодарским и Ростовским УФАС России.