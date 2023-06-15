МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивно, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. Решетников спрогнозировал темпы роста ВВП в 2023 году

"Про повышение налогов на бизнес, ответ здесь, знаете, какой правильный — это контрпродуктивно", — сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.

Он пояснил, что доходы от замедления экономики в таком случае будут более значительными, чем гипотетический выигрыш от повышения налогов на бизнес.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.