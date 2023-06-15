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2023
https://1prime.ru/business/20230615/840832882.html
Орешкин назвал повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивным
Бизнес
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. Повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивно, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. "Про повышение налогов на бизнес, ответ здесь, знаете, какой правильный —... ПРАЙМ, 15.06.2023
бизнес, налоги, экономика, новости, россия, налоговая нагрузка, максим орешкин, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивно, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
"Про повышение налогов на бизнес, ответ здесь, знаете, какой правильный — это контрпродуктивно", — сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.
Он пояснил, что доходы от замедления экономики в таком случае будут более значительными, чем гипотетический выигрыш от повышения налогов на бизнес.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.