С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Страны БРИКС являются ключевым рынком сбыта минеральных удобрений как для "Фосагро", так и для всех российских компаний этой отрасли: более трети экспорта минеральных удобрений из РФ приходится на эти страны и поставки будут расти, заявил генеральный директор компании "Фосагро" Михаил Рыбников. Россия готова наращивать поставки минеральных удобрений, заявил Мантуров

"Для нас страны БРИКС — это ключевой рынок сбыта, как для "Фосагро", так и для всех российских компаний нашей отрасли. Достаточно сказать, что более трети экспорта минеральных удобрений из России приходится на эти страны. На сегодняшний день мы видим повышенный спрос на нашу продукцию. Соответственно наша отрасль отвечает ростом производства, тем более что Россия — одна из немногих стран, которая имеет все природные ресурсы для производства удобрения, такие как: природный газ, фосфорная руда, сера, хлористый калий", — сказал Рыбников, выступая на ПМЭФ.

Он также отметил, что исторически значительная часть экспорта удобрений шла через порты Прибалтики, однако в прошлом году это прекратилось. "Надо сказать, что наши российские порты смогли эффективно нарастить мощности перевалки, соответственно полностью заместить весь поток, который осуществлялся через Прибалтику, в настоящее время в полную силу работает через российские порты", — заявил глава "Фосагро".

По его словам, в настоящее время наблюдается большое "недовнесение удобрений в странах Евросоюза". Так, все объемы минеральных удобрений, которые традиционно поставлялись в Европу из России, перенаправились на рынки Индии, Бразилии и на рынки Южно-Африканской республики. "Если говорить про наши компании, у нас объемы суммарного экспорта в эти страны в прошлом году увеличились на 90%, то есть было 2,3 миллиона тонн, а выросло до 4,5 миллионов тонн поставки именно в эти страны", — рассказал Рыбников.

"Например, в Индию в 6 раз мы увеличили поставки, в Южно-Африканскую республику на треть… бразильским фермерам мы всегда поставляли значительную долю нашей продукции и в прошлом году поставили более 1,3 миллиона тонн продукции. Здесь очень важно, что если в целом в мире прирост потребления удобрений составляет где-то 1,5% в год, то в странах БРИКС мы видим опережающие темпы роста потребления удобрений — где-то в пределах 5% в год и более. Соответственно, здесь как раз будем наращивать данные поставки", — рассказал Рыбников.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.