С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Куба должна стать для российского бизнеса не только партнером, но и хабом для выхода на другие привлекательные рынки стран Латинской Америки, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель Делового совета Россия-Куба Борис Титов. Россия будет помогать Кубе преодолевать санкции, заявил Путин

"Сегодня российские предприниматели активизируют отношения с Кубой, давним другом нашей страны. Несмотря на то, что после 90-х годов Москва забыла о Гаване, зла кубинцы на нас не держат. Совместных областей деятельности между двумя странами сейчас более чем достаточно. Это и сельское хозяйство, и строительство, и легкая промышленность, например", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

При этом, по его словам, Кубу надо рассматривать не только, как партнера, но и как "хаб для выхода российского бизнеса на другие привлекательные рынки Латинской Америки".

Логистические возможности для этого, заметил Титов, есть. В частности, в этой связи он назвал современный порт Мариэль, расположенный близ Гаваны. Этот порт, уверен Титов, российскому бизнесу необходимо осваивать, как можно быстрее.

"Таким образом мы сможем напрямую вести свои торговые дела с Кубой, связав с Мариэлем порты России. Ведь сейчас мы доставляем свою продукцию на остров через Стамбул и Китай", — подчеркнул Титов.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.