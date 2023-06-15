МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Россети" и Росимущество подписали на ПМЭФ соглашение о взаимодействии, касающееся использования электронного сервиса "Личный кабинет Заявителя/Арендатора" в отношении находящегося в федеральной собственности имущества, полномочия собственника по которому осуществляет агентство. Путин поручил правительству оптимизировать инвестпрограмму Россетей

Документ, подписанный руководителем Росимущества Вадимом Яковенко и гендиректором компании «Россети» Андреем Рюминым позволит повысить эффективность управления объектами недвижимости, а также перевести в электронный вид сотрудничество двух организаций.

"Мы переводим взаимодействие с ПАО "Россети" в цифру и поднимаем его на новый качественный уровень. Повысится эффективность использования федерального имущества, сократятся сроки, а сама процедура станет максимально прозрачной", — отметил Яковенко.

"Росимущество — одно из первых ведомств, разместивших свою информационную систему на цифровой платформе "ГосТех". Доступ к новым сервисам позволяет максимально быстро и эффективно решать вопросы по находящемуся в федеральной собственности имуществу, что очень важно для такой крупной инфраструктурной компании как ПАО "Россети", — подчеркнул Рюмин.

В сообщении отмечается, что в "Личном кабинете" на цифровой платформе "ГосТех" пользователи могут подать заявления об аренде земельных участков, подписывать и направлять на регистрацию договоры аренды и купли-продажи, соглашения об установлении сервитутов.

Кроме того, новый сервис позволяет в режиме онлайн получать информацию о текущих начислениях по заключенным договорам, вести взаиморасчеты и реагировать на наиболее востребованные запросы арендаторов с обменом юридически значимыми сообщениями.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 43 дочерних и зависимых общества. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.