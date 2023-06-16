С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает нецелесообразной покупку пакета "Яндекса" новыми инвесторами по рыночной цене, по его мнению, нужно действовать по схеме "Фортума" — забрать актив под внешнее управление до конца санкций. Биржа Nasdaq не будет проводить делистинг акций "Яндекса" класса А

"Яндекс" объявил о реструктуризации в конце ноября: предполагается, что материнская Yandex N.V. (Нидерланды) выделит основную часть бизнеса в отдельную российскую группу компаний, которая сохранит бренд, и выйдет из числа ее акционеров. ВТБ ведет переговоры о покупке доли в "Яндексе". Зампред правления банка Дмитрий Пьянов в конце мая говорил, что они находятся на самом начальном этапе.

"Я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях… Это рыночная получается (сделка)… За что?", — прокомментировал Костин в кулуарах ПМЭФ вопрос о сделке по покупке доли в "Яндексе".

Банкир напомнил про указ президента, согласно которому западные компании должны предоставить российским покупателям скидку в размере не менее 50% от стоимости актива. "У нас есть указ президента: за 50%… а здесь идет речь о рыночной сделке, американским инвесторам… Надо по схеме "Фортума" действовать: забрать в управление и вернуть им, когда закончатся санкции. Моя позиция на сегодняшний день", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.