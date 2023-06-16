С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Идет работа по выводу маркетплейсов из под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, в правительстве согласны с необходимостью этого шага, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. Бакальчук просит власти отложить госрегулирование маркетплейсов в России

"Мы видим увеличение рыночной власти цифровых платформ, маркетплейсов. Меры антимонопольного реагирования сейчас к ним применимы быть не могут. Тем не менее, у нас периодически поступают жалобы на отдельные крупные маркетплейсы, и чтобы в них разобраться, принять меры, нужно выводить (из под моратория — ред.). Эту работу продолжаем, позиция не менялась, у нас в правительстве по этому поводу согласие есть, идет оформление этого вопроса", — заявил он в кулуарах форума.

В конце мая Шаскольский заявил, что ведомство считает необходимым вывести маркетплейсы из-под данного моратория.

В марте 2022 года, кабмин утвердил постановление, на основании которого в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, устанавливается отсрочка от проведения проверок на три года. Кроме того, правительство в конце декабря 2022 года продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.