С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает судиться с компаниями-участниками "дела металлургов", мировые соглашения не были достигнуты, сообщил РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства Максим Шаскольский. ФАС потребовала увеличить продажи бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже

"На металлы — мы следим за развитием ситуации. У нас, как вы знаете, суды продолжаются с компаниями. Пока на мировые соглашения мы не вышли", — заявил он в кулуарах форума, комментируя ситуацию с мировыми соглашениями по "делу металлургов".

"Сейчас цены на горячекатаный плоский прокат подросли, поэтому на этих уровнях о чем-то договариваться мы не считаем правильным. Ведем переговоры, чтобы были приняты меры по снижению цен", — заявил он в кулуарах ПМЭФ.

В январе ФАС подтвердила в суде возможность заключения мировых соглашений по делу о ценах на прокат с компаниями "Северсталь", НЛМК и ММК на фоне ухудшения их финансового положения.

До этого, в феврале 2022 года, служба признала, что ММК, НЛМК и "Северсталь" с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было. ФАС выдала компаниям предписания о прекращении нарушений. Также были приняты постановления по административным делам. Компании, не согласившись с решениями, предписаниями и постановлениями службы, приняли решение обжаловать их в судах.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.