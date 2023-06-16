ВТБ НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В СДЕЛКЕ ПО ПОКУПКЕ ДОЛИ В ЯНДЕКСЕ — КОСТИН НА ПМЭФ
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https://1prime.ru/business/20230616/840849862.html
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ВТБ НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В СДЕЛКЕ ПО ПОКУПКЕ ДОЛИ В ЯНДЕКСЕ — КОСТИН НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20230616/840849862.html
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