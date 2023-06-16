2023-06-16T13:23:17+03:00

2023-06-16T13:23:17+03:00

2023-06-16T13:23:17+03:00

2023

https://1prime.ru/business/20230616/840849862.html

ВТБ не будет участвоватрь в сделке по покупке доли в "Яндексе"

Бизнес

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ВТБ НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В СДЕЛКЕ ПО ПОКУПКЕ ДОЛИ В ЯНДЕКСЕ — КОСТИН НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2023

бизнес, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60