С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Российскому бизнесу нужно быть циничнее и продавать за рубежом "все, что продается", поскольку стране сейчас необходим капитал, заявил председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов, выступая на сессии на ПМЭФ. Главный экономист ВЭБа дал прогноз по росту ВВП России

"В нынешних условиях надо быть более циничным и продавать всё, что продается (за рубежом — ред.)", — сказал Шувалов.

Он добавил, что на рынках недружественных стран ничего позитивного сейчас ожидать не стоит. "Хоть где сделано, хоть через какой канал, надо продать все, что нужно продать… Нам нужен капитал", — отметил Шувалов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.