С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Нормы о праве проводить проверки бизнеса только профильными ведомствами следует закрепить, сказал президент России Владимир Путин Генпрокуратуре. Шувалов призвал бизнес быть циничнее и активно торговать за рубежом

"И отдельная тема, я только что сказал, что количество проверок бизнеса сократилось. Сделал, как вы заметили, небольшую оговорочку, сейчас скажу, о чем идет речь. Предприниматели говорят, что теперь вместо контрольно-надзорных органов стали приходить правоохранительные, причем зачастую и нарушений-то никаких нет, а они тут как тут, уже приходят что-то там ковыряют. Возможно, где-то это и оправдано, возможно, но по сути, что происходит? Происходит подмена понятий. Проверок, говорим, не будет, а на практике оказывается, что будет, только называется по-другому и другие люди приходят", — отметил глава государства в ходе ПМЭФ.

По его словам, такие меры подрывают доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, оказываю влияние на его работу.

Путин добавил, что такие проверки должны проводиться только профильными ведомствами. Президент просил Генпрокуратуру России и МВД закрепить эту норму в законодательстве и строго отслеживать ее выполнение.

Он также подчеркнул, что бизнес, который не связан с высокими рисками для человека, не должен подвергаться проверкам, достаточно профилактических мер.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.