С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Открытые ресурсы "Роснефти" в арктической зоне составляют порядка 25 миллиардов тонн нефтяного эквивалента, заявил глава компании Игорь Сечин. Азия нацелилась отнять у Европы подешевевший газ. Но Россия и тут поможет

"С климатическими изменениями появляются и новые возможности, связанные с доступом к ресурсам Арктической зоны, и где уже открытые только нашей Компанией ресурсы составляют порядка 25 миллиарда тонн нефтяного эквивалента", — сказал Сечин, выступая на ПМЭФ с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.