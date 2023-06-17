С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Минцифры и Минпромторг РФ обсуждают запрет параллельного импорта тяжелого компьютерного оборудования — серверов и систем хранения данных — из недружественных стран, по которому есть конкурентные российские аналоги, а также мобильных устройств Samsung и LG, так как есть их китайские аналоги, запрет параллельного импорта iPhone не обсуждается, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев. КЛВЗ призвал исключить Jägermeister из параллельного импорта

"Мы с Минпромторгом сейчас обсуждаем запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования — имеются в виду сервера и СХД — из недружественных стран, это НР, IBM и так далее. Мы обсуждаем с Минпромторгом введение ограничений на параллельный импорт того компьютерного оборудования, по которому есть конкурентные российские аналоги. А также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG. Потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают. Отдельно: iPhone не обсуждаем запрет", — сказал Шадаев.

По его словам, обсуждение пока в начальной стадии.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.