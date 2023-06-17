С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Компании из 25 недружественных стран участвовали в Петербургском международном экономическом форуме в этом году, заявил заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. В СФ рекомендовали ограничить импорт ветпрепаратов из недружественных стран

ПМЭФ проходит 14-17 июня.

Кобяков отметил, что 150 компаний из 25 недружественных стран приняли участие в ПМЭФ в 2023 году.